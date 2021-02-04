В Евпатории для отопления физкультурного комплекса решили насквозь пробить дом

Трубу отопления хотели проложить через цоколь жилого дома. Фото: Архив КП

В Евпатории для отопления физкультурного-оздоровительного комплекса решили пробить цокольный этаж жилого дома. Прокладка коммуникаций была запланирована в разгар отопительного сезона, что оставило без тепла жителей многоэтажки.

- Есть практика, когда теплосети проводят через цокольный этаж жилого дома, но это приводит к удорожанию проекта, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Но «Крымтеплокоммунэнерго» изменило проект.

В результате срок подключения объекта сорван, строительно-монтажные работы не выполнены.

Комплекс начали строить в 2018 году по ФЦП. Его введение в эксплуатацию переносили несколько раз. Последний срок — 1 апреля 2021 года.

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