Новым замглавы Симферополя стал Александр Зинченко. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Новым заместителем главы администрации Симферополя Елены Проценко стал Александр Зинченко. На должность его официально назначили 4 февраля 2021 года.

- Замглавы будет реализовывать полномочия администрации города в сферах внутренней и информационной политики, межнациональных отношений, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Стаж работы на военной, государственной и муниципальной службе у Зинченко больше 17 лет. Он был помощников главы администрации Ялты в 2018 году, также на протяжении двух лет – с 2018 по 2019 года – состоял на должности руководителя аппарата мэрии курортного города.

В прошлом году стал начальником отдела помощников и советников главы администрации Симферополя.

Напомним, замглавы Елены Проценко Инна Смаль уволилась по собственному желанию 25 января. А на следующий день стало известно, что ее назначили на должность зампредседателя Госкомрегистра Крыма.

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