Мэру Симферополя грозит второй выговор за срыв сроков благоустройства сквера

В случае очередного провала главу администрации отправят в отставку. Фото: Архив "КП"

За очередной срыв сроков реконструкции сквера по улице Киевской главе администрации Симферополя Елене Проценко грозит второй выговор.

Объект должны были сдать в эксплуатацию 4 февраля. По словам мэра, идет приемка, однако акт комиссии не готов.

- Поручение не выполнено. Когда у вас теперь конечный срок выполнения поручения? В десятый раз переносим, - негодует глава Крыма Сергей Аксенов.

Сквер пообещали сдать до 15 февраля, и обязательство будет внесено в протокол. В случае провала мэру столицы республики грозит дисциплинарное взыскание.

Напомним, депутаты горсовета Симферополя вынесли выговор главе Елене Проценко из-за ненадлежащего исполнения полномочий. Документ с решением опубликован на официальном сайте городского совета.

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