Иван Ургант посмеялся над перестрелкой в Феодосийской поликлинике

Забавным для Урганта стал тот факт, что один из участников перестрелки стал чиновник. Фото: Скриншот из видео

В вечерней шоу-программе на Первом канале Иван Ургант высмеял конфликт, который недавно произошел в феодосийской поликлинике, когда сотрудник горадминистрации выстрелил в другого оппонента из травматического оружия.

Забавным для Урганта стал тот факт, что один из участников перестрелки стал чиновник.

- Чиновник поссорился с россиянином. Совершенно очевидно, что в какой-то момент ты становишься перед выбором кто ты: чиновник или россиянин, - пошутил ведущий.

Он отметил, что двух мужчин - можно понять, ведь чиновник оказался в стрессовой для него ситуации: он никогда не видел очереди в городских поликлиниках и запаниковал

- Россиянин вместо того, чтобы помочь чиновнику, объяснить, что это такое, он ему сказал: «Я буду за вами». И чиновник подумал, что его меняют, и начал отстреливаться. Россияне, пожалуйста, будьте внимательными и чуткими к чиновникам, - продолжил Иван Ургант.

Напомним, инцидент со стрельбой из травматического оружия произошел первого февраля в Феодосийской поликлинике. Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по признакам преступления.

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