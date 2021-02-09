«Установщики сетей в Балаклаве – звери»: Соцсети возмутило фото погибшего дельфина

Погибший дельфин. Фото: Игорь Занчевский/Черный список СЕВАСТОПОЛЬ/VK

На Крымском полуострове регулярно находят безжизненные тела афалин, азовок и белобочек. Зачастую виновником их гибели становится человек.

- Установщики сетей в Балаклаве - звери просто! Природоохранная прокуратура, сколько вам нужно мертвых дельфинов, чтобы вы начали их защищать? – такой пост сопровождает фото погибшего китообразного, выброшенного морем на каменистый берег.

На втором плане видны сети.

Среди пользователей соцсети нашелся эксперт, который опознал снасти:

- Это ставные донные невода, их в Балаклавской бухте много, как грязи.

Нашлись и любители «черного» юмора, заявившие:

- Пошел-собрал-порезал-съел.

Но большинство пользователей ужаснулись и выразили жгучие желание, чтобы рыбаков как следует наказали – оштрафовали на солидную сумму или вообще посадили в тюрьму.

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