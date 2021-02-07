«Едва прорезались зубы»: В Крыму на берег выбросился дельфин-малютка

Азовке всего два месяца от роду. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- «Запоздалые» детеныши азовок - нечастая находка в холодное время года, - такой пост разместил в соцсети Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Зоозащитники рассказали, что обнаружили в прибрежной зоне вблизи Феодосии погибшего китообразного, отметив, что совсем юной самочке не более двух месяцев от роду.

Возраст легко определили по миниатюрным размерам тела, вдобавок едва прорезались зубы. Малышка находилась к крайне истощенном состоянии.

Специалисты установили, что причиной выброса стал ряд серьезных патологий, включая проблемы с желудком. Что произошло с родительницей малышки неизвестно, но ученые Центра «Безмятежное Море» в свое время сумели запечатлеть дельфина-маму, тоскующую по погибшему дитю.

- Каждый исследованный дельфин - это шаг навстречу сохранению и эффективному оказанию им помощи, посредством наиболее тщательного и глубокого понимания проблем, с которыми они сталкиваются, - отмечают ученые, напоминая телефон «горячей линии» для сообщений о дельфинах на берегу: +7 (978) 032-68-52.

Дельфины, обитающие у берегов Крымского полуострова, нуждаются в поддержке и защите.

- Черноморские дельфины (как афалины, так и белобочки с азовками) издревле живут на ограниченной акватории и не встречаются больше нигде в мире, - напоминают ученые.

Например, черноморские афалины меньше, чем средиземноморские, и обладают черепом уникальной формы.

- Дельфинье население Черного моря неповторимо генетически, морфологически и даже поведенчески, - утверждают в Центре Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», подкрепляя свой пост восхитительным видео, где главные герои – афалины.

Летом у берегов Крыма был даже замечен уникальный дельфин-альбинос.

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