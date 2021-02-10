В Крыму от коронавируса привились больше 18 тысяч человек

В Крыму продолжается вакцинация населения Фото: Виталий ПАРУБОВ

В настоящий момент около 18,5 тысяч крымчан прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- По состоянию на 9 февраля привито 18436 человек. Очередь на вакцинацию на сегодняшний день составляет около 15 тысяч человек. В арсенале имеется 20 тысяч доз вакцины, - сказал Остапенко.

Кроме того, в ближайшее время в Крым прибудет еще 9800 доз вакцины. Всего же регион получил 38735 доз «Гам-Ковид-Вак».

По словам Александра Остапенко, в Крыму на данный момент нет дефицита вакцины, в ближайшее время расширится и география вакцинации.

Напомним, что вакцинировать медперсонал в Крыму начали 15 декабря, а массовая иммунизация населения стартовала 18 января.

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