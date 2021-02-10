Армянск и Судак дают рост заболеваемости коронавирусом

В Армянске и Судаке наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Фото: Архив КП

Восемь регионов Крыма добились снижения заболеваемости коронавирусом. Рост инфицирования наблюдается в Армянске и Судаке.

- Нестабильная ситуация в Алуште, которая лидирует на протяжении последних двух месяцев, - отметила на штабе по противодействию коронавирусу главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В Кировском и Красногвардейском районах показатели выше средних по республике на 80-200%.

Также в числе неблагополучных регионов Бахчисарайский, Ленинский и Советский районы. Однако в целом Крым входит в число регионов, где показатели распространения COVID-19 ниже среднероссийских.

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