В Крыму на карантин закрыто 28 групп в детсадах и 39 классов

28 групп и 39 классов на карантине по коронавирусу и ОРВИ. Фото: Архив КП

В Крыму на карантин из-за коронавируса и сезонных инфекций закрыто 28 групп в детсадах и 39 классов. На дистанционное образование переведена школа в селе Межводное Черноморского района.

- Заболели два учителя, - уточнила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Ограничения ввели после установки им диагноза, поскольку в школе 294 ученика в 16 классах и в число контактных попала половина школы.

Из 28 групп в дошкольных учреждениях 10 переведены на карантин из-за ковида и 18 по ОРВИ. Выявленный коронавирус стал причиной перехода на дистанционное обучение в 26 классах школ Евпатории, Феодосии, Джанкойском, Бахчисарайском и Черноморском районах.

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