В Симферополе на маршрут №70 пустили 5 новых автобусов. Фото: Архив "КП"

По маршруту «Городская больница №7 - улица Арабатская» Симферополя пустили 5 новых комфортабельных автобусов. Транспорт оснащен спутниковой системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения и кондиционерами.

Новые автобусы пускают по городским маршрутам практически каждую неделю.

- Перед каждым новым запуском специалистами предприятия происходит его обкатка для составления оптимального расписания движения, - цитируют в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус» замминистра транспорта РК Николая Лукашенко.

Напомним, к новому медцентру имени Семашко Симферополя начал ходить автобус №95, интервал движения которого составляет 10-15 минут.

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