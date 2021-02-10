Убийцу семилетнего мальчика из Симфрополя взяли под стражу на 2 месяца

Отец привел мальчика после школы домой и там жестоко его убил. Фото: Следком по РК и Севастополю

Симферопольца, который 9 февраля убил своего семилетнего сына, взяли под стражу на два месяца. Меру пресечения ему сегодня, 10 февраля, избрал Центральный районный суд столицы.

Преступника осудят по статье «убийство» - умышленное причинения смерти малолетнему, который находился в беспомощном состоянии.

Это особо тяжкое преступление. За него предусмотрено наказание - лишение свободы сроком до 20 лет.

Пока обвиняемого заключили под стражу. Он будет ждать решения суда в следственном изоляторе. Напомним, симферополец с психическими отклонениями, 9 февраля забрал своего сына со школы и привел домой. Там он жестоко расправился с ребенком. Причины произошедшего устанавливают следователи.

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