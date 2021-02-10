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Происшествия

Психически нездоровый симферополец жестоко убил своего семилетнего сына

По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Светлана Родина
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Мужчина жестоко расправился со своим семилетним сыном, когда привел его после школы. Фото: Следком по РК и Севастополю

Мужчина жестоко расправился со своим семилетним сыном, когда привел его после школы. Фото: Следком по РК и Севастополю

В Симферополе задержали местного жителя по подозрению в убийстве семилетнего сына. Стало известно, что мужчина ранее лечился в клинике с психологическим расстройством.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.

Во вторник, 9 февраля, симферополец забрал своего сына со школы, привел домой и жестоко расправился с ним.

- По факту убийства 7-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В злостном деянии подозревается отец мальчика, - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причины, способствовавшие трагедии, пока неизвестны. Кроме этого, специалистами будет дана оценка действиям персонала клиники, где мужчина ранее проходил лечение из-за психического расстройства.

Дело на особый контроль взяла прокуратура региона.

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