2020-02-13T18:04:56+03:00
Происшествия

Двадцать ножевых ранений: Стали известны подробности убийства 7-летнего мальчика в Симферополе

Мать ребенка нашли около места преступления в неадекватном состоянии [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Тело ребенка нашли в машине. Фото: пресс-служба СКР; личный архивТело ребенка нашли в машине. Фото: пресс-служба СКР; личный архив
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В Симферополе 8 февраля прямо в машине, которая припарковалась на улице Сельвинского, зарезали ножом 7-летнего мальчика. В жутком убийстве подозревают его родную мать.

АВТОМОБИЛЬ СМЕРТИ

КП-Крым из собственных источников стали известны детали жуткого преступления. Выяснилось, что Ахтем (имя изменено, - Ред.) после развода родителей жил у своей бабушки, но его мама и папа не забывали навещать мальчика. 41-летняя Фериде (имя изменено, - Ред.) привозила первоклашку на уроки и забирала после. Поэтому родня ничего не заподозрила, когда женщина приехала за сыном субботним утром.

Малыш доверчиво сел в машину и поехал с мамой. Но остановка была сделана не у развлекательного центра, а на грязной улице рядом с автобазой, заброшенным кладбищем и стихийной свалкой.

Автомобиль полдня простоял на улице Сельвинского. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Автомобиль полдня простоял на улице Сельвинского.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Именно здесь, целых шесть часов и простоял «Фольцваген Поло» с работающим двигателем. Что происходило в салоне - неизвестно.

ПОЛЗАЛА ВОЗЛЕ МАШИНЫ

Камера наружного наблюдения на одном из столбов около места преступления зафиксировала, как около 17.00 Фериде пересаживается с водительского кресла на заднее пассажирское сиденье. А спустя два часа она уже в неадекватном состоянии ползает возле автомобиля, в салоне которого лежит мертвый окровавленный мальчик.

Именно эту картину увидела женщина, которая выгуливала неподалеку свою собаку. Придя в себя от шока, свидетельница вызвала «Скорую» и позвала на помощь полицию. Малыша отвезли в морг, а его маму - в реанимацию с признаками медикаментозного отравления.

В салоне «Поло» следователи нашли Коран, коробку из-под кухонного ножа и само орудие убийство со следами крови. Повсюду валялись пустые упаковки из-под сильнодействующего транквилизатора «Феназепам». Не хватало около 80 таблеток.

Позже выяснилось, что Фериде нигде официально не работает, и хотя она не была судима, женщину неоднократно штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Вдобавок, со слов ее близких, она лечилась в местной психиатрической больнице, и состояла на учете у врача-психиатра.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Крымским управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства малолетнего лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии. Если вина матери будет доказана, женщине грозит до 20 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

Известно, что в одну из больниц Симферополя ее доставили в состоянии комы. Пришла ли женщина в сознание - не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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