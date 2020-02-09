В Симферополе мать зарезала 7-летнего сына и пыталась покончить с собой

Ранним утром 8 февраля 40-летняя женщина из Симферополя приехала к бывшему мужу, чтобы забрать своего ребенка. Экс-супруги договорились, что мальчик проведет с мамой несколько часов, а потом вернется домой - к отцу.

Но в оговоренное время женщина не вернула ребенка и до нее никто не смог дозвониться. Родственники паниковали.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, жительницу Симферополя нашли прохожие на улице Сельвинского. Они и вызвали полицию.

Женщина лежала прямо на снегу без сознания, как выяснится позже - у нее было сильное медикаментозное отравление.

В машине творился настоящий ад. На сиденье лежало тело ее 7-летнего сына с множественными колото-резанными ранами в области живота и груди.

На месте преступления следователи нашли орудие убийства и несколько пустых упаковок от сильнодействующий медикаментов.

Сейчас идет следствие. Правоохранители опрашивают родственников и друзей семьи.

Кроме того, назначены все необходимые экспертизы, чтобы установить полноту картины, а против женщины возбудили уголовное дело за убийство малолетнего.

Преступление произошло на улице Сельвинского в Симферополе. Фото: Яндекс.Карты

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