«Она стала очень замкнутой»: Что известно о маме, которую подозревают в убийстве 7-летнего сына в Симферополе

Страшная трагедия потрясла жителей Симферополя: вечером 8 февраля случайные прохожие нашли машину, в салоне которой лежало тело изрезанного ножом 7-летнего мальчика. Рядом, на земле, без сознания лежала мать убитого школьника. Именно она и является главной подозреваемой.

ЛИШИЛИ ЖИЗНИ РЯДОМ С КЛАДБИЩЕМ

- Автомобиль нашли возле домика, где раньше магазин был, - рассказывает КП-Крым один из жителей района, где произошло убийство. - Соседка пошла выгуливать собаку, а та ее потащила к машине. Подошли ближе, а там женщина без сознания и мальчонка весь в крови.

Перепуганная женщина позвонила в «скорую». На вызов приехали сразу две бригады: одна повезла 41-летнюю Фериде (имя изменено, - Ред.), в больницу, другая же осталась возле трупа Ахтема (имя изменено, - Ред.) - ждать полицию.

На месте трагедии видны следы крови и валяются перчатки эксперта.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На месте убийства до сих пор видна лужица крови, рядом валяются резиновые перчатки, скорее всего - оставленные судмедэкспертами.

Первоклассника убили рядом с кладбищем.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Место, где лишили жизни первоклассника, производит жуткое впечатление: магазинчик притулился к обширной территории автобазы, через дорогу - еще одна промзона. В метрах двадцати пустырь, огороженный железобетонными плитами, и старое заброшенное кладбище.

На погосте - покривившиеся кресты и непроходимые заросли бурьяна.

«СТАЛА ЗАМКНУТОЙ И СИЛЬНО ПОХУДЕЛА»

Город болезненно отреагировал на убийство 7-летнего мальчика. В пабликах крымчане во всем винят мать ребенка, проклинают ее или ставят различные диагнозы, начиная от наркомании и заканчивая сумасшествием.

- Ахтемчик учился в одном классе с моим ребенком. Он был добрым и отзывчивым мальчиком. Мы с его мамой каждый день виделись в школе: Фериде всегда сама привозила его на уроки и забирала после, - рассказала КП-Крым одна из родительниц класса, где учился убитый малыш. - Она даже обеды привозила, потому что у Ахтема была пищевая аллергия. И мы, родители класса, видя такое отношению к сыну, не хотим верить, что она могла его убить.

Ахтем был единственным ребенком Фериде, а вот у отца мальчика были дети от второго брака. Сам Ахтем постоянно находился у бабушки, но папа и мама, хоть и не смогли сохранить семью, часто навещали его.

Одна из подруг Фериде рассказала КП-Крым, что в последнее время женщина сильно изменилась.

- Раньше, как увидит меня на прогулке с младшим, то обязательно его на руки возьмет, посюсюкает. Но потом ее будто подменили. Начиная с лета, она стала очень замкнутой, практически не улыбалась. Пару раз какой-то странный разговор пыталась со мной затеять - я так и не поняла, о чем речь.

Зимой Фериде очень сильно похудела. Когда знакомые интересовались диетой, она устало отвечала, что начала много курить.

ПРЕДЫСТОРИЯ ТРАГЕДИИ

По информации крымского управления Следственного комитета, утром 8 февраля женщина взяла у бывшего мужа их общего сына. В оговоренное время мальчика она не вернула и не отвечала на телефонные звонки родных.

Машину с мамой и сыном нашли на улице Сельвинского: женщина лежала прямо на снегу без сознания - у нее было сильное медикаментозное отравление. Сынишку с множественными колото-резанными ранами в области живота и груди нашли в салоне авто.

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Идет следствие.

Мать, которую подозревают в совершении убийства, поступила в одну из больниц города в коме. Если ее признают виновной, ей может грозить от 8 до 20 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

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