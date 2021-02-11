Под игорную зону в Крыму построят новые очистные сооружения с выпуском в море

Под игорную зону за государственный счет построят очистные. Фото: Архив КП

Под игорную зону в поселке Кацивели на Южном берегу Крыма построят новые очистные сооружения с глубоковоным выпуском в море. Объект запланирован по ФЦП и стоит 851 миллион рублей.

- Контракт заключен 20 января, подрядчик ООО «РСК Юг», уже ведутся предварительные работы, - сообщил руководитель ГКУ «Инвестрой РК»Алексей Титов. - Лимиты на этот год - 200 миллионов рублей.

Напомним, в первом квартале этого года должно начаться строительство игорной зоны в Кацивели. Она расположиться на территории 14,6 га и представляет собой масштабный комплекс «Золотой берег» с казино, гостиницей, ресторанами, кафе, летним театром, кино-концертным залом, конференц-залом, крытыми и открытыми бассейнами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50