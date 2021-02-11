Весной запустятся прямые авиарейсы между Симферополем и Тюменью

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Из Тюмени в Симферополь будут ходить прямые авиарейсы. Самолеты пустят весной этого года, сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Рейсы в Крым включены в летнюю программу компании «Nordwind». Полеты в Симферополь из Тюмени будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет самолетов запланирован на 05.40. Из крымской столицы в Тюмень можно будет улететь во вторник, четверг и субботу в 23.15.

Напомним, в начале февраля восемь крупных авиакомпаний открыли продажи билетов в Крым и обратно из 47 городов. Продажи стартовали за два месяца до начала весенне-летней навигации.

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