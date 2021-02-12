В Крыму определили подрядчиков реставрации Бахчисарайского дворца

Реконструкция дворца продолжается Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Крыму определили двух подрядчиков дальнейшей реставрации объектов Бахчисарайского дворца. За памятники «Надгробная ротонда» и Баня «Сары Гюзель» взялась московская фирма «СТК» Ам-Строй», за реставрацию Ханской мечети - СК «Строй Мир Реконструкция».

Единые исполнители контрактов по реставрационным работам определены распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Первый контракт на 34,5 миллиона рублей, второй — 77,4 миллиона. Срок исполнения — 31декабря 2022 года.

Напомним, на этот год власти Крыма запланировали реставрацию еще двух объектов Бахчисарайского дворца - «Ханской мечети» и «Екатерининской мили».

Комплекс дворца состоит из 16 объектов, на ремонт 9 из них уже заключены контракты. Также проектно-сметную документацию подготовили по трем строениям: «Баня «Сары Гюзель», «Надгробная ротонда», «Сады и парковые сооружения». Предстоит разработать проекты еще по двум объектам: «Главный корпус» и «Гарем».

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