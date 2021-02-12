Рассмотрение жалобы на приговор экс-мэра Евпатории Филонова перенесли на 4 марта

Апеллцию на приговор перенесли на 4 марта. Фото: Архив КП

Рассмотрение апелляционной жалобы экс-главы Евпатории Андрея Филонова на приговор по обвинению в превышении полномочий перенесли на 4 марта. На суд не явился адвокат экс-градоначальника, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Апелляционное рассмотрение было назначено на 11 февраля. Филонов не согласился с приговором, которым он был признан виновным и приговорен к 3 годам 8 месяцам колонии-поселения. Поскольку в СИЗО экс-глава Евпатории провел 1 год и 7 месяцев, ему оставалось фактически отбыть несколько месяцев наказания. Однако его адвокаты подали две апелляционные жалобы на приговор.

Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля 2019 года. На следующий день его заключили под стражу. В отношении мэра было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его обвиняли в махинациях с муниципальной землей. По оценкам следователей, сумма ущерба составила 80 миллионов рублей.

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