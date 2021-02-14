В симферопольском аэропорту задерживается вылет шести самолетов

Фото: Архив "КП"

В аэропорту Симферополь 14 февраля задерживается вылет шести самолетов. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Аэропорт Симферополь работает в штатном режиме. Есть задержки, связанные с поздним прибытием из аэропортов отправления шести самолетов. Два рейса на прилет и вылет сегодня авиакомпании отметили, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что на Крым обрушился сильнейший снегопад 12 и 13 февраля, а под Симферополем из-за гололеда столкнулись несколько десятков машин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50