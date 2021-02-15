«Сказочная!»: Появилось видео зимней Ялты с высоты птичьего полета

Фото: кадр видео Михаил Селезнев/VK

Аномальные холода, пришедшие на полуостров, по-своему нарядили Южный берег Крыма: присыпали снежком пальмы и пляжи. Холодная красота! Морозно и восхитительно! Видео созданное талантливым человек позволяет мысленно побывать в городе счастья. Будто у тебя крылья выросли, ты стал птицей и летишь: море, город, набережная, причал, горы.

- Сказочная, зимняя, заснеженная Ялта, - так называется ролик, который создал Михаил Селезнев.

Пользователи социальных сетей прокомментировали пост: «Волшебная, грустная только!»; «Автор – талантище! Спасибо!»; «Да, на Ай-Петри снежку нормально так!»

Зима, если верить прогнозам, продержится на полуострове еще несколько дней. Время полюбоваться волшебными пейзажами еще есть.

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