Во время снегопада жители Симферополя оседлали коней

Чтобы добраться до работы, крымчанам пришлось поменять транспорт Фото: Архив "КП"

С наступлением морозов на полуострове случился настоящий коллапс. Снега навалило столько, что дорожные службы не успевали расчищать дороги, а автомобили не доезжали до остановок.

Чтобы добраться до работы, крымчанам пришлось проявить смекалку и подумать о новом виде транспорта. Чтобы не опоздать в офис, двое мужчины оседлали двух лошадей и спокойно поехали на работу. Как сообщает ForPost, видео отчаянных всадников сразу же разлетелось по соцсетям, их заснял водитель мимо проезжавшего автомобиля.

- Когда снегоуборочная техника не вышла на улицы, а ехать как-то надо, - подписали пост очевидцы.

Напомним, в центре Симферополя на улице Самокиша от сосульки, которая резко упала с крыши здания, пострадал мужчина. Ему на голову упала глыба льда, после чего его забрали на «скорой».

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