В Симферополе сосулька проломила лобовое стекло припаркованной иномарки

Скорее всего сосулька весила больше 5 килограммов. Фото: AMS Simferopol/Telegram

В Симферополе на припаркованную машину упала сосулька. Огромная ледяная глыба проломила лобовое стекло иномарки. Это случилось на бульваре Франко.

Скорее всего сосулька весила больше 5 килограммов. О происшествии сообщили очевидцы в Telegram-канале «AMS».

Автомобилист припарковал свою «BMW» рядом с многоэтажным домом №6В, из крыши которого из-за повышения температуры начали падать сосульки и глыбы снега.

Напомним, 15 февраля столичные коммунальщики начали сбивать льдины из крыш зданий, стоящих в центре горда.

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