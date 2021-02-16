В Крыму чиновники готовы отдать 66 миллионов бюджетных рублей за расчистку Салгира

Речка забита корягами и мусором. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сайте zakupki.gov.ru открыт электронный аукцион: Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым ищет исполнителя, который займется очисткой самой протяженной речки полуострова.

Власти хотят привести в порядок 10 километровый участок русла Салгира с притоками, протекающими по территории Добровского сельского поселения.

В документах говорится о том, что водная артерия забита «устаревшими и засохшими кустарниками и деревьями», наблюдаются «многочисленные заторы из высохшей древесной растительности, поваленных деревьев», «расчистка участков русла реки Салгир с притоками является мерой по охране водного объекта».

Начальная цена лота: 66 345 020 рублей.

Напоминаем, что очистка реки Салгир в районе Симферополя закончилась гибелью планктона и уголовным делом.

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