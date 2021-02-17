В ближайшие два дня в Крыму вновь обещают штормовое предупреждение и сильный ветер

В эти дни усилится северо-западный ветер 20-25 м/с Фото: Александра Тимощенко

В ближайшие несколько дней на полуострове ожидаются ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что днем 18 и 19 февраля на полуостров придет южный циклон. Он опять принесет в Крым мокрый снег, а местами очень сильные осадки в виде тумана, гололедно-изморозевых отложений, метели и гололедицы.

Также в ведомстве добавили, что в эти дни усилится северо-западный ветер 20-25 м/с.

Напомним, сегодня на полуострове все так же действует штормовое предупреждение. На дорогах до сих пор гололед, а температура воздуха не превышает - 4 градусов.

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