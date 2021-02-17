Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за быстрое задержание исламских террористов

Глава Крыма уверен, что власти и учителя должны прививать молодежи патриотизм. Фото: личная страница Аксенова/Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу задержания в Крыму, Карачаево-Черкессии, Краснодарском крае и Ростовской области последователей запрещенной в России международной террористической группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра».

- Хочу сказать сотрудникам ФСБ большое спасибо за быструю и системную работу. Мы видим, что нам беспокоиться не о чем, ведь спецслужбы надежно защищают наш регион и всю страну от существующих угроз, - отметил глава республики.

По словам Аксенова, «Ат-Такфир валь-Хиджра»* проповедует ненависть и нетерпимость, а ее представители готовились к проведению терактов в ряде стран.

- Сторонники террористических идеологий должны находиться в тюрьме. А наши правоохранительные органы будут и дальше противодействии экстремизму. Органы власти, СМИ, религиозные, общественные и образовательные организации должны им в этом помогать, - добавил глава Крыма.

Сергей Аксенов заключил, что большое внимание также стоит уделять патриотической и воспитательной работе с молодежью.

*Запрещенная в России организация.

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