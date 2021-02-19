В Керчи из-за погодных условий перестали ходить междугородние автобусы

Крымский мост тоже занесло снегом. Фото: Упрдор "Тамань"

Из-за сильного снегопада междугороднее сообщение с Керчью и Феодосией временно приостановлено, сообщил КП-Крым глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Внутригородское сообщение сейчас в норме, но по распоряжению Минтранса на на автовокзалах по пути следования маршрутов из-за непогоды мы останавливаем автобусы. Также на автовокзалах МЧС развернули пункты обогрева, - отметил глава города.

Он подчеркнул, что автобусное сообщение с городом приостановили не только в Керчи, но и в Феодосии.

Также, заметим, из-за сильного снегопада на въезд на Ай-Петри перекрыли с двух сторон – со стороны Ялты и Бахчисарая.

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