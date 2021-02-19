Водителей с «Тавриды» начали направлять на старую автомобильную трассу

Движение по Крымскому мосту перекрыли. Фото:vk.com/Инцидент Крым.Симферополь.Севастополь ДТП

Из-за сильных снегопадов сотрудники ГИБДД начали дежурство на Крымском мосту, в Белогорском и Ленинском районах, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

- В настоящий момент, ситуация на «Тавриде» в том числе и в районе моста, меняется в связи с работой снегоуборочной техники, - уточнили «Крым 24» в пресс-службе.

Во время дежурства сотрудники Госавтоинспекции перенаправляют водителей, которые едут по трассе «Таврида», на старую дорогу Симферополь-Феодосия. Для того, чтобы не допустить заторы и аварии, автомобилистов направляют в Белогорском районе и Феодосии.

Напомним, из-за сильного снегопада на Крымском мосту полностью остановили движение автомобильного транспорта. Дорожные службы с самого утра занимаются расчисткой путей и транспортного перехода через Керченский пролив.

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