Метель добралась до Гурзуфа: 5 ночных фото заснеженного курорта

Медведь-гора побелела. Фото: Алекс Кедми/VK

Ялта давно уже примерила на себя белоснежную шубку, а вот про Гурзуф зима, вроде бы и вовсе запамятовала.

Курорт похорошел. Фото: Алекс Кедми/VK

Но в ночь на 19 февраля она исправила свой недочет и щедрой рукой припудрила снегом Аю-Даг и поселок, что расположился у подножия горы.

- Заснеженный ночной Гурзуф, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, фотохудожник с Южного берега Крыма.

Метель пошла курортному поселку на пользу, если говорить о его внешнем виде.

Отличный вид на поселок. Фото: Алекс Кедми/VK

Особенно эффектны панорамные виды - стоит только забраться повыше и весь поселок виден, как на ладони. Особенно хороши многоэтажки, где в некоторых квартирах еще не спят люди и горит свет.

Улочки безлюдны. Фото: Алекс Кедми/VK

Хорош по своему и частный сектор: узкие улочки, освещенные фонарями, выглядят сказочно и таинственно.

В кадр попали любители вечерних прогулок. Фото: Алекс Кедми/VK

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