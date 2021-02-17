Фотофакт: Зима поленилась заглянуть в Гурзуф

Черное море стало свинцового цвета. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров сполна вкусил все прелести настоящей зимы: метели и аномальные холода до неузнаваемости изменили местные пейзажи. Ялту и ту припорошило! Но все же остался на Южном берегу Крыма уголок куда зима, то ли не поленилась зайти, то ли просто запамятовала об его существовании.

На улицах нет и намека на зимнюю стужу, захватившую полуостров. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф в то время, когда весь Крым завален снегом, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, талантливый крымский фотохудожник.

На узких улочках курортного местечка, расположившегося у подножия горы Аю-Даг, как и прежде гостит поздняя осень или ранняя весна. Сразу видно, что метели и снегопады, видимо убоявшись Медведь-горы, обошли поселок стороной.

В поселке много вечнозеленых растений. Фото: Алекс Кедми/VK

Окончательную неразбериху вносят вечнозеленые растения, которые даже в феврале радуют взоры летними красками.

В Гурзуфе малолюдно и тихо. Фото: Алекс Кедми/VK

Поселок отдыхает, в преддверии суетливого курортного сезона.

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