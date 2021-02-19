Огромная снежная туча прошла мимо Крыма

Несколько часов туча направлялась к востоку Крыма. Фото: "Яндекс Погода"

С самого утра в Крыму хозяйничает Южный циклон, который и принес столько снега в некоторые города полуострова. Однако погода уже улучшается и снежная туча ушла в сторону востока.

По словам синоптиков Крымского гидрометцентра, снегопад постепенно прекращается. И в предстоящие выходные погода будет стабильно хорошей. В субботу температура воздуха достигнет 10 градусов мороза, а на следующей неделе до пяти градусов со знаком минус.

Напомним, из-за сильных снегопадов в районе Керчи и Феодосии было полностью прекращено междугороднее сообщение. Крымский мост перекрыли с самого утра.

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