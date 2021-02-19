Погода на полуострове улучшится уже в субботу, сообщили синоптики Крымского гидрометцентра. Это связано с уходом южного циклона, который свирепствовал в республике на протяжении всей недели.- Южный циклон, который был в Крыму, уже ушел на восток. Снегопад закончился. В предстоящие выходные и на следующей неделе будет наблюдаться устойчивый характер погоды. Морозы ослабевают, правда, предстоящей ночью ожидается до -15 градусов, а в субботу, 21 февраля, уже -10..-7 градусов, - сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.На следующей неделе в республике ожидаются слабые отрицательные температуры. По ночам будет до -5 градусов.- Температурный фон в Крыму в субботу и воскресенье будет на уровне -1..-2 градуса мороза, около 0 - в воскресенье. На следующей неделе днем будет +2..+4 градуса, - отметила Любецкая.Всего за ночь в Керчи выпала почти месячная норма осадков - 27 миллиметров снега. И это при том, что месячная норма составляет 31 миллиметр.Напомним, из-за сильного снегопада и плохих погодных условий в Керчи и Феодосии перестал ходить междугородний транспорт, а на автовокзалах организовали пункты обогрева. Трассу «Таврида» и Крымский мост расчищают от снега, движение по мосту еще не возобновлено из-за плохой видимости.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласти сообщили, когда откроют движение по Крымскому мосту после сильных снегопадовВо второй половине дня синоптики обещают улучшение погодных условий (подробнее)Спасатели выехали на помощь к сотням замерзающих людей на трассе «Таврида»Около двухсот машин оказались в ловушке на перекрытой дороге (подробнее)