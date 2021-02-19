Сильный снегопад буквально отрезал Крым от материковой части России. С самого утра было полностью прекращено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, а дорожники до сих пор заняты расчисткой путей транспортного прохода через Керченский пролив.Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», по окончании неблагоприятный погодных условий движение по мосту вновь будет возобновлено.При этом глава региона Сергей Аксенов заявил, что транспортный переход через Керченский пролив будет открыт после 12.00. А вот трассу «Таврида» планируют окончательно расчистить до 14.00.Синоптики обещают, что уже во второй половине дня снег прекратится, а снежный циклон уйдет на восток.- На ближайшее время прогнозы очень хорошие, - говорит КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Снег уже сейчас почти перестал сыпать на мосту, а циклон во второй половине дня уйдет на восток.Напомним, сегодня рано утром из-за сильной метели и налипанием мокрого снега в ФКУ Упрдор «Тамань» приняли решение о том, чтобы временно перекрыть Крымский мост. Дорожные службы начал расчищать дорожное полотно. Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко порекомендовал всем гражданам, которые планировали в этот день выезжать на материковую часть России, воздержаться от поездок.Также из-за сильных снегопадов в Керчи и Феодосии перестали ходить междугородние автобусы. А на автовокзалах были организованы пункты обогрева для пассажиров и водителей транспорта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвижение транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за снегопадаНа трассе «Таврида» снежные заторы (подробнее)Спасатели выехали на помощь к замерзающим людям на трассе «Таврида»Воители оказались в ловушке на перекрытой дороге (подробнее)