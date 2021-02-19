Трассу «Таврида» от Белогорска до Керчи полностью перекрыли для движения

Это необходимо для того, чтобы привести трассу в нормативное состояние. Фото: Черный список Симферополь / ВК

Трассу «Таврида» на участке от Белогорска до Керчи полностью перекрыли для автомобилей, сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

- Принято решение в 15:30 ограничить полностью движение на трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи. Автомобили пропускать не будут, - отметил Кабанов.

По его словам, дорогу будут закрывать поэтапно. Она будет открыта только для жителей Белогорска.

Напомним, Керченский мост буде закрыт еще на пять часов из-за введенного режима готовности к ЧС.

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