Движение по Крымскому откроют только после полной расчистки федеральной трассы «Таврида» от снега. По мнению вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова, транспортный переход через Керченский пролив будет оставаться закрытым еще не менее пяти часов.Более того, как заявил сегодня журналистам Кабанов, из-за непогоды в 4 муниципалитетах Крыма вводится режим угрозы чрезвычайной ситуации. При этом движение по трассе «Таврида» частично перекрывают.Решение ввести режим угрозы ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и Керчи принял лично глава Крыма Сергей Аксенов.- Мы видим, что нормативного объема техники уже недостаточно, поэтому было принято решение - в 15.30 мы закрываем движение по «Тавриде» от Белогорска до Керчи в полном объеме, - заявил Кабанов.По его словам, будет произведено поэтапное закрытие дороги от Симферополя до Белогорска. В нынешних погодных условиях люди смогут доехать до Белогорска, но от Белогорска до Керчи движение будет остановлено в 15.30.- Дорога от Симферополя до Белогорска будет работать только для жителей Белогорска, - заключил замглавы правительства.Заметим, что введение режима угрозы ЧС даст властям возможность задействовать дополнительные силы и средства для борьбы с последствиями непогоды в Крыму.По закону, при режиме повышенной готовности к ЧС власти могут ограничивать доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации, приостанавливать работу организаций, оказавшихся в зоне ЧС, создавать необходимые условия для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласти сообщили, когда откроют движение по Крымскому мосту после сильных снегопадовВо второй половине дня синоптики обещают улучшение погодных условий (подробнее)Спасатели выехали на помощь к сотням замерзающих людей на трассе «Таврида»Около двухсот машин оказались в ловушке на перекрытой дороге (подробнее)