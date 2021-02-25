Выше облаков: В феврале Ай-Петри радует волшебными видами

В горах зимой очень красиво. Фото: Андрей Бачурин/VK

Популярное место отдыха туристов даже зимой выглядит великолепно.

Сполна ощутить красоту Ай-Петри в феврале можно на фото и видео, которые появились в социальной сети.

- Вечер на Ай-Петри, - так назвал свой фотосет Андрей Бачурин, житель Ялты.

На снимках видно, что плато и вершины скал, будто парят выше облаков. Местность, присыпанная снежком, сияет в солнечных лучах.

Мурлыки обжили даже Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Выше облаков! Фото: Андрей Бачурин/VK

Очень красиво! Но увидеть такие пейзажи воочию не все могут, поскольку на горном серпантине, ведущем к Ай-Петри, действуют ограничения для транспорта. Власти проявляют заботу о жизни и безопасности отдыхающих.

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