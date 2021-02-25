Ялта вернулась к подаче воды по графику

Ялта получала воду из горных источников,но они замерзли. Фото: vk/Подслушано Ялта

Ялта с сегодняшнего дня вернулась к подаче воды по графику: с 6:00 до 9:00 утром и с 18:00 до 21:00 вечером. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

Причиной возвращения к почасовой подаче воды указано уменьшение дебета местных источников, которые давали региону около 70 тысяч кубометров в сутки. Из-за низких температур горные водопады замерзли.

На график Ялта перешла с 14 декабря в связи с обмелением двух главных водохранилищ Южного берега Крыма- Счастливенского и Загорского.

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