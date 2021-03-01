В Ялте разбирают Эйфелеву башню

Визитка пляжа временно сменит место прописки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эйфелева башня, которая считается визиткой Массандровского пляж, меняет прописку.

Прошлой осенью конструкция стояла на краю солярия. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На странице «Массандровский Пляж» в Facebook появился пост, что спешите сделать фото возле Эйфелевой башни, потому что совсем скоро уже не будет такой возможности.

Фото: скирин страницы «Массандровский Пляж» в Facebook

- Мы ее разберем. Это сердце города, место магнетизма и притяжения. Давайте, вместе вспомним все самые прекрасные моменты, - говорится в сообщении.

Пользователей соцсети, судя по комментариям, новость ошарашила: «Париж в сердце Ялты был так хорош. Не ломайте!»; «А есть вариант не разбирать?»; «Почему? А что будет потом на месте башни?».

Вопросы остались без ответов.

Эйфелеву башню разберут на части. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Журналист КП-Крым 28 февраля побывал на пляже, где своими глазами увидел, что Эйфелева башня уже почти «переехала» на набережную. Солярий-помост, который она украшала разобрали по доскам. Рабочие, которые там суетились, не без эмоций объяснили:

- Ну, что за паника! Просто идет реконструкция Массандровского пляж. Вот и солярий, где стояла башня, тоже ремонтируем, поэтому конструкция и будет разобрана. Как только все приведем в порядок, а на работы уйдет не меньше месяца, то вернем Эйфелеву башню на прежнее место.

На Массандровском пляже идет реконструкция. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Кстати, Эйфелева башня, которую установили на Массандровском пляже в 2016 году - точная копия оригинала в масштабе 1 к 30. Башня одинаково хорошо видна и с моря, и с берега.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50