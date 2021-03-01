Крымские полицейские начали проверку после смертельного ДТП под Симферополем

Авария произошла около тц "Южная галерея"

По факту трагичного ДТП в Симферополе около торгового центра «Южная галерея» полицейские начали проводить проверку, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

После того, как 28 февраля иномарка на большой скорости врезалась в дерево и загорелась, 20-летняя девушка, которая сидела на пассажирском сидении, погибла. Скорая помощь не успела ее спасти.

Как сообщает Крым 24, 21 летний водитель автомобиля BMW мчался по трассе на небезопасной скорости движения. Иномарку занесло, и она врезалась в дерево на обочине.

- По итогам проверки сотрудниками полиции будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - отметили в пресс-службе ведомства.

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