«Умница и красавица»: Кто такая Анастасия Смолина, погибшая в ДТП под Симферополем

Авария произошла ночью в воскресенье. Фото: Анастасия Смолина / ВК

В воскресенье ночью в Симферополе произошла страшная авария. В час ночи BMW выехал за пределы дороги и на большой скорости врезался в дерево. Иномарка загорелась вместе с тремя людьми. В результате аварии из-за сильного удара погибла двадцатилетняя девушка.

Как удалось узнать КП-Крым, Анастасия Смолина, девушка, которая разбилась в автомобильной аварии около торгового центра «Южная галерея», была студенткой Крымского федерального университета. Студентка обучалась на четвертом курсе журналистики.

- В этой аварии погибла наша студентка, умница и красавица Настя Смолина. Слова бессмысленны. Трагедия для семьи и близких. Кафедра журналистики приносит искренние соболезнования. Настю все очень любили. В этом году она должна была защитить диплом, - написала в Facebook преподаватель погибшей девушки доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и журналистики КФУ Виктория Кондратская.

Напомним, крымские полицейские уже начали проверку после смертельного ДТП под Симферополем.