Мороз оставил Ялту без горных источников воды

Горные источники питьевой воды Ялты замерзли Фото: Архив "КП"

Мороз оставил Ялту без воды из горных источников. Если раньше регион получал более 50 тысяч кубометров чистой пресной воды, то за последнюю неделю дебет упал в два раза до 24,4 тысяч кубов ежесуточно.

- В горах температура минус 3 градуса, - посетовал первый заместитель главы администрации Ялты Владимир Буряк. - Дебет в источниках упал до 24,4 тысяч кубометров воды в сутки в среднем. Стараемся из «большой воды» не брать, перешли обратно на график 3 часа утром и 3 часа вечером, пользуемся местными источниками.

В Загорском водохранилище накоплено 4 миллиона 581 тысяча кубометров воды, в Счастливенском - 4 миллиона 944 тысячи. В общей сложности запасы воды Большой Ялты насчитывают 9 миллионов 525 тысяч кубометров, из них только 7 миллионов можно подать в сеть.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52