В Амстердаме 22 апреля снова пройдут слушания по делу о «скифском золоте»

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В Апелляционном суде Амстердама в конце апреля пройдут слушания по делу о скифском золоте.

- Публичные слушания по делу запланированы на 22 апреля, - сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

Напомним, что более двух тысяч артефактов были вывезены из Крыма в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка проходила в феврале-августе 2014 года в музее Алларда Пирсона. В это время полуостров стал российским регионом, и Минкультуры Украины заявили, что экспонаты нужно вернуть в Киев. Крымские музеи, в свою очередь, заявили свое право на артефакты.

Из-за конфликта Университет Амстердама, который курирует работу музея, приостановил процедуру передачи скифского золота, пока не будет достигнута юридическая договоренность между сторонами.

В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение вернуть артефакты Украине. Однако решение о принадлежности экспонатов не было вынесено. В суде заявили, что этот вопрос решат после того, как коллекция будет возвращена на Украину. Крымские музеи в марте 2017 года подали апелляцию на это решение. В 2019 году апелляционный суд Амстердама отменил решение окружного суда. Но инстанция не вынесла решение относительно принадлежности экспонатов и запросила у двух сторон документы.

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