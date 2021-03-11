Фотофакт: В центре Симферополя вывернуло с корнем два тополя

Деревья вот-вот упадут на тротуар. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму зима никак не хочет передавать бразды правление весне, видимо хочет взять свое за аномально теплый декабрь. Вот и в четверг, 11 марта, на полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики предупредили, что ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 метров в секунду, что если перевести в более понятные для простых людей цифры, означает 90 километров в час.

У тополя порядком подгнившая корневая система. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Природная стихия изрядно порезвилась в Симферополе, например в центре, на улице Павленко, в районе Верховного суда РК, вывернула с корнем два пирамидальных тополя, которые росли рядом. Огромные деревья не упали, а повисли на проводах.

По счастливой случайности никто не пострадал. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Справка «КП»

При скорости ветра 20,8 - 24,4 м/с. гнутся взрослые деревья, ломаются средние ветки, может пострадать кровля крыш. На море же это 9 балльный – шторм, высота волн может достигать 10 метров.

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