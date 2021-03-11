В некоторых местах износ водопроводных сетей достигает более 90% Фото: Елена Рюмина

В этом году в Симферополе пройдет масштабная замена изношенных водопроводных сетей. Власти Крыма на эти цели выделят 1,5 миллиарда рублей.

В некоторых местах износ водопроводных сетей достиг 90%, рассказал председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет». Ремонтом займется ГУП «Вода Крыма».

- Кроме того, для улучшения ситуации с водоснабжением планируется пробурить 31 скважину. Из нее ежесуточно будут качать 57 тысяч кубометров воды, - отметил Гоцанюк.

Напомним, чтобы справиться с дефицитом воды в столице, недалеко от Симферополя строят Бештерек-Зуйский водозабор с водоводом до насосной станции «Белое».

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