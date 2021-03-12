В Симферополе 12 марта возникнут перебои с подачей воды

Время возобновления подачи воды пока неизвестно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С шести утра 12 марта в нескольких районах столицы Республики Крым могут пересохнуть водопроводные краны.

Пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма» сообщила, что «отключка» возможно затронет такие районы, как Москольцо, Украинка, Анатра, Льдозавод. Перебои с подачей воды могут возникнуть на бульваре Ленина, улицах Павленко, Калинина, Толстого, Набережной, Ракетной, Ларионова.

На время краны могут пересохнуть в районе Евпаторийского шоссе, ГРЭСа, в поселках Молодежное, Давыдовка, Совхозное, Богдановка и Мирное, поселке городского типа Аграрное. В сообщении идет речь и о садовых товариществах - «Садовод», «Юбилейный», «Дачник» и «Дзержинец».

Время окончания ремонта пока неизвестно.

Напоминаем, что часть Симферополя 12 марта также останется на несколько часов без электричества.

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