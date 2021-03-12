В Крыму ищут кандидата на роль маньяка

Нужен актер похожий на этого мужчину, но он должен быть лысым. Фото: Фото: Алиса Алексеева/ Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK.

Крымский полуостров - настоящий рай для «киношников». Здесь постоянно снимают фильмы и телесериалы. В кадре, как правило, не только профессиональные актеры, но и рядовые жители и гости региона.

Любители снимаются в массовых сценах. И вот очередное предложение для желающих попробовать свои силы в кино.

- Для съемок «короткометражки» режиссера Московской Школы Нового Кино нужен актер, готовый сыграть маньяка, - такое сообщение появилось в паблике «Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе». - Актерское образование не обязательно. Типаж: лысый, высокий, игровой возраст 30+.

Внешний типаж человека на роль маньяка. Фото: Алиса Алексеева/ Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK.

Для примера внешнего вида прилагается фото:

- Кандидат должен быть похож на мужчину на референсе, но лысым.

Обговаривается и место съемок - Симеиз и Симферополь.

Пользователи соцсети живо отреагировали на предложение: «Готов отыграть, не готов лысеть»; «Готов подстричься. Рост 193 сантиметров».

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