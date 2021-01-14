Фильм про красавчиков-гардемаринов, вышедший на экраны в 80-е, так полюбился зрителям, что было снято еще несколько серий. Сейчас в работе «Гардемарины-1787. Война» или по-черновом «Гардемарины-5». Большая часть съемок проходит на Крымском полуострове. Но в настоящее время процесс приостановлен.- Нам пришлось отложить съемки, - рассказала КП-Крым Екатерина Семенова, пресс-секретарь известного кинорежиссера Светланы Дружининой. - Во-первых, эпидемия коронавирусной инфекции - Светлана Сергеевна ни в коем случае не будет рисковать здоровьем съемочной группы. Второе - сезонность. Просто осень и зима нам не нужны с точки зрения съемочного периода.Собеседница КП-Крым в заключении отметила: - Мы никуда не опоздали. К съемочному периоду, дай Бог, мы приступим весной 2021-го года.Осенью прошлого года столичная киногруппа в основном вела съемки на территории Севастополя. Причем активное участие в массовых сценах приняли курсанты Нахимовского училища. Бравые ребятишки эффектно в кадре тонули и не менее красиво дрались.На съемочной площадке можно было увидеть не только массовку, но и прославленных артистов: Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна, Михаила Мамаева, Александра Домогарова.А какие головокружительные конные погони были сняты в Казачьей бухте! Вообще нужно отметить, что в фильме много сцен, где в кадре есть скакуны, что придает особый шарм и динамичность приключенческой ленте.СПРАВКА «КП»«Гардемарины-5» - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (год выпуска - 1991) и «Гардемарины - 3» (год выпуска - 1992), «Гардемарины-4» (скоро состоится премьера).Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОдин сценарий разбили на два фильма: Стал известен сюжет «Гардемаринов-5»В Крыму идет работа над продолжением культовой картины «Гардемарины, вперед!» (подробнее)«Дайте же мне парик! Хочу к гардемаринам!»: В Крыму разыскивают длинноволосых пловцов для съемокИдет набор артистов для продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!» (подробнее)В Крыму готовятся к съемкам фильма Дружининой «Гардемарины-5»Киногруппа планирует приехать на полуостров в августе (подробнее)В Севастополе на съемках фильма «Гардемарины-5» подрались курсанты и актерыВ соцсетях появилось видео потасовки (подробнее)