В Крыму готовятся к съемкам фильма Дружининой «Гардемарины-5»
Известный режиссер Светлана Дружинина поделилась планами на ближайшее будущее с пользователями соцсетей.
- Готовимся к экспедиции в Крым для завершения съемок уже по пятым гардемаринам! До скорой встречи в августе! – такой пост украсил ее страницы в соцсетях.
Новый фильм станет продолжением знаменитой саги о смелых и находчивых русских парнях, начало, которой положил знаменитый фильм «Гардемарины, вперед!»
Сюжет фильма, актерский состав и место, где именно пройдут съемки - все это пока покрыто тайной.
Нужно отметить, что в работе над кинолентой «Гардемарины-4», отдельные сюжеты, которой снимались в Севастополе и на Южном берегу Крыма, принимали участие такие известный артисты, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный.
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ИСТОЧНИК KP.RU