2020-08-05T17:15:36+03:00
Общество

В Крыму готовятся к съемкам фильма Дружининой «Гардемарины-5»

Киногруппа планирует приехать на полуостров в августе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Светлана Дружинина. Фото: Светлана Дружинина. Официальная страница/VKСветлана Дружинина. Фото: Светлана Дружинина. Официальная страница/VK
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Известный режиссер Светлана Дружинина поделилась планами на ближайшее будущее с пользователями соцсетей.

- Готовимся к экспедиции в Крым для завершения съемок уже по пятым гардемаринам! До скорой встречи в августе! – такой пост украсил ее страницы в соцсетях.

Новый фильм станет продолжением знаменитой саги о смелых и находчивых русских парнях, начало, которой положил знаменитый фильм «Гардемарины, вперед!»

Сюжет фильма, актерский состав и место, где именно пройдут съемки - все это пока покрыто тайной.

Нужно отметить, что в работе над кинолентой «Гардемарины-4», отдельные сюжеты, которой снимались в Севастополе и на Южном берегу Крыма, принимали участие такие известный артисты, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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