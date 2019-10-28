В Севастополе на съемках «Гардемарины-4» Боярскому стало плохо

Михаила Боярского трудно узнать в дряхлом, обрюзгшем старике. Вдобавок у артиста на голове вместо знаменитой широкополой шляпы нелепая одноразовая медицинская шапка-колпак. Невооруженным глазом видно, что у дипломата шевалье де Брильи, которого играет знаменитый актер, большие проблемы со здоровьем.

"Гардемарины-4": Михаил Боярский заболел в Севастополе.Дипломат шевалье де Брильи, которого играет известный артист, едва стоит на ногах. Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Шевалье-проныра едва стоит на ногах и даже не может сесть без посторонней помощи. Вокруг него суетится кинорежиссер Светлана Дружинина и еще парочка артистов, занятых в работе над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!».

Дует свирепый ветер. Над палубой старинного 30-метрового корабля, где проходит действо, раздается какой-то довольно громкий неприятный скрежет.

Такое вот видео с места работы над лентой «Гардемарины-4» появилось в соцсети.

- Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как Светлана Дружинина руководит съемочным процессом, - гласит лаконичный пост.

На палубе корабля снято немало эпизодов. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Яркие фото, которые тоже сделаны на киноплощадке, сопровождает более пространный комментарий:

- Снимать исторический фильм - дело хлопотное. Нужны дорогие декорации, костюмы. Не менее важна и историческая достоверность, причем в первую очередь в мелочах. Достоверность не только в картинке, но и в диалогах.

На долю героев фильма выпало немало испытаний. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Действительно фотографии наглядно рассказывают о том, какой титанический труд проделывают артисты, костюмеры, гримеры, режиссеры и другие участники киногруппы.

Воронцовский дворец ожил на время съемок фильма. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Кадры из Воронцовского дворца и вовсе сопровождает целое стихотворение:

«Старинный замок снова замер

В рассвете лучших своих лет,

Когда никто не мог представить

Парадный двор, да без карет.

Он вновь наполнен дивным людом,

В костюмах ярких, в париках...»

В фильме много эпизодических ролей, которые играют жители полуострова. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Недавно создатели кинофильма порадовали фанатов целой видеоподборкой экстремальных сцен, где рискованные трюки выполняют как сами артисты, так и дублеры-каскадеры. В коротком ролике есть и горящие люди-факелы, и жесткие рукопашные бои, и прыжки с головокружительной высоты.

Напоминаем, что главные герои ленты «Гардемарины-4» - повзрослевшие гардемарины и их дети.

Первый этап съемок Крымском на полуострове, в которых участвовали Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный, проходил в апреле-мае этого года.

В конце августа киногруппа снова вернулась в Крым. Много эпизодов было снято на старинном корабле в Черном море. Одна закавыка - погода не всегда была на стороне группы. Нервы актерам делал сильный штормовой ветер, который мешал им работать.

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