2019-10-25T11:01:32+03:00
Общество

«Гардемарины-4»: В кадре знаменитые актеры - Боярский, Харатьян и каскадеры

Появилось видео экстремальных сцен кинофильма [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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В фильме снимается Дмитрий Харатьян Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VKВ фильме снимается Дмитрий Харатьян Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK
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На Крымском полуострове снято немало сюжетов для продолжения культовой киноленты «Гардемарины, вперед!».

В фильме заняты такие известные актеры, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский и Анна Семенович. Сценарист, чтобы угодить зрителям, не поскупился на разные опасные моменты. Часть трюков актеры выполняют сами, но бывает, что их заменяют профессиональные каскадеры.

"Гардемарины-4": В кадре знаменитые актеры - Боярский, Харатьян и каскадеры .Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Недавно появилось видео, на котором можно увидеть героев киноленты «Гардемарины-4», которые горят, прыгают с головокружительной высоты и бесстрашно вступают в опасную схватку.

- Трюковая работа,- такой пост сопровождает ролик.

Михаил Боярский, нужно отдать должное, рассказал, кто у него дублер. Имена двойников других актеров пока не на слуху.

Первый раз киногруппа режисера Светланы Дружининой приехала в Крым для работы над фильмом этой весной, второй этап съемок прошел уже осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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