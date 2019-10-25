«Гардемарины-4»: В кадре знаменитые актеры - Боярский, Харатьян и каскадеры
На Крымском полуострове снято немало сюжетов для продолжения культовой киноленты «Гардемарины, вперед!».
В фильме заняты такие известные актеры, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский и Анна Семенович. Сценарист, чтобы угодить зрителям, не поскупился на разные опасные моменты. Часть трюков актеры выполняют сами, но бывает, что их заменяют профессиональные каскадеры.
"Гардемарины-4": В кадре знаменитые актеры - Боярский, Харатьян и каскадеры .Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK
Недавно появилось видео, на котором можно увидеть героев киноленты «Гардемарины-4», которые горят, прыгают с головокружительной высоты и бесстрашно вступают в опасную схватку.
- Трюковая работа,- такой пост сопровождает ролик.
Михаил Боярский, нужно отдать должное, рассказал, кто у него дублер. Имена двойников других актеров пока не на слуху.
Первый раз киногруппа режисера Светланы Дружининой приехала в Крым для работы над фильмом этой весной, второй этап съемок прошел уже осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU